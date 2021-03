Os primeiros treinos de Abel no Sporting: "dois à porrada" e outro que foi tomar banho mais cedo

Não poupando elogios ao Sporting e considerando que "seria bom para o futebol português" os leões serem campeões esta época, Abel Ferreira recordou os tempos vividos no clube de Alvalade. O atual treinador dos brasileiros do Palmeiras passou nove temporadas no Sporting, seis como jogador e três como treinador, primeiro dos juniores, tendo-se sagrado campeão nacional em 2011/12, e depois na equipa B.





O técnico, condecorado esta semana por Marcelo Rebelo de Sousa , considerou que, "por muito fraco" que fosse como treinador, "era impossível não ser campeão" com essa equipa de juniores do Sporting, onde despontavam jogadores como Esgaio, Tiago Illori, Rúben Semedo, João Mário, Iuri Medeiros, Carlos Mané ou Bruma, e lembrou que teve que tomar decisões difíceis logo nesses primeiros tempos."A minha cruzada como treinador começou no primeiro treino, em que mandei um jogador tomar banho mais cedo, o Gael Etock, que faltou ao respeito. Pouco tempo depois, o Illori e o Edgar Ié, dois titulares, começaram os dois à porrada num treino. Pegaram-se pela competitividade do treino. Um não jogou mais, porque não pediu desculpa, o outro pediu e jogou depois", recordou esta quarta-feira em conferência de imprensa.