Os remates ao lado da Operação Cashball: de buscas a casas erradas a inspetores da PJ identificados pela GNR

Em todas as investigações, há percalços, algo que não corre bem, que falhou, que podia ter corrido melhor, mas acabou por ir na direção inversa. O processo "Cashball" não foi uma excepção. Os autos, a que a Sábado teve acesso, mostram como, durante a fase de inquérito, a Polícia Judiciária falhou alvos de buscas e como demorou dois anos a obter uma informação da TAP sobre uma viagem do principal suspeito do caso, Paulo Silva, para a Madeira, que acabou por não acontecer.