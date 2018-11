Otávio Machado: «Passámos pela tormenta e voltamos a ter mais motivos de preocupação»

Otávio Machado, antigo jogador e atual comentador televisivo afeto do Sporting, não compreende a decisão de Frederico Varandas de"Se os presidentes do Sporting começam a ter decisões por pressões exteriores e com tanta urgência, como foi esta, naturalmente pode dizer-se que o poder caiu na rua", começa por dizer Otávio, quando questionado se Varandas terá cedido à pressão. "Isso não é bom, o Sporting vem de uma crise muito grave, de destruição completa de toda a estrutura. Frederico Varandas teve a oportunidade de ir a votos com outro treinador e não o fez. Antes pelo contrário, disse que José Peseiro era o treinador dele", referiu, em declarações à CMTV.Otávio, que foi diretor desportivo dos leões durante a presidência de Bruno de Carvalho, não gostou da entrevista que o atual presidente deu ao Expresso. "O Sporting estava em primeiro quando Frederico Varandas entrou, mas percebeu-se que havia situações que efetivamente não eram para cumprir, como era o caso do treinador. A entrevista ao Expresso é 'contra natura', quando se precisava de uma entrevista motivacional, que unisse ainda mais a tropas e a família sportinguista à volta dos objetivos, viu-se o contrário. Anunciou-se a contratação de jogadores, colocou-se o treinador em causa e a partir daqui tudo pode ser colocado em causa."Sobre as alternativas a Peseiro, Otávio não se alonga muito. "Já se falava que Jardim tinha sido contrato e que tinha negado o convite. O Paulo Sousa, não sei se é o melhor treinador para o Frederico Varandas, mas não é para o Sporting com certeza. Vamos aguardar com serenidade mais esta situação que não traz estabilidade, não traz nada, nada de bom."Otávio adianta ainda que José Peseiro "não merecia" sair desta forma. "Pela disponibilidade com que se predispôs a enfrentar uma situação complicada, não merecia. Espero que o presidente tenha êxito nas suas funções. Tem de arranjar soluções para o clube. Passámos pela tormenta e voltamos a ter mais motivos de preocupação."Já a hipótese de Julen Lopetegui assumir o comando técnico dos leões Otávio Machado nem quer acreditar nisso. "Essa é para rir, essa é mesmo para rir! Se Lopetegui está na lista dos treinadores para substituir José Peseiro só dá para rir."