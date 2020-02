«Ouvi a sirene e disse 'eh pá oh mano, eu não vou'»: arguido recorda entrada na Academia

Getúlio Fernandes, arguido no processo do ataque à Academia do Sporting, diz que não chegou a ver nenhum jogador. Apanhou boleia para o Lidl do Montijo e e daí entrou no mesmo carro de Tiago Silva (Bocas) e Fernando Mendes à chegada ao descampado.





"O Fernando disse-me que não havia problema. Senti que o 'Bocas' não estava normal. Agarrei-o quando ele começou a correr e depois foi a correr atrás dos outros", conta. "Eu não queria entrar. Disse que aquilo não me estava a cheirar bem e ele convenceu-me", acrescenta, lembrando que sua vida mudou na sequência deste processo. "Perdi a minha casa, perdi muita coisa.""Aquilo é enorme, andamos ouvi a sirene e disse 'eh pá oh mano, eu não vou'. Voltei as costas e fui-me embora. 'Não estou para isto'. Saí e fiquei ali à espera, ao pé dos jornalistas, eles nunca mais vinham. Afinal já tinham ido embora""Sentei-me ao pé de jornalistas. Não vi jogador nenhum, não vi o Jorge Jesus. Não vi", garante Getúlio.