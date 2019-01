Pai confirma que Kévin Rodrigues quer o Sporting e revela exigências da Real Sociedad

Armando Rodrigues, pai de Kévin Rodrigues, revelou que o jogador da Real Sociedad quer o Sporting mas que não está a ser fácil por causa das exigências do clube espanhol."Vai-se tudo decidir amanhã [quarta-feira] ou quinta feira. O que ele quer é jogar e ir para lá [Sporting], mas agora não sou eu que decido, é o clube. Está tudo junto para ele sair, o problema é que o clube está a pedir muito. É esse o problema. O Kevin quer renovar agora [com a Real], mas ainda não estão de acordo com tudo. E eles vão reunir-se quarta-feira ou quinta-feira e aí é que vão decidir alguma coisa. Se deixam o Kevin ser emprestado ou não", referiu à Rádio Renascença.Comoé um nome que tem merecido especial destaque nos corredores da SAD. O internacional português da Real Sociedad, está tapado por Theo Hernández e pelo jovem da formação basca, Aihen Muñoz.6 jogos realizados até à data na presente temporada um claro decréscimo em relação aos números registados em 2017/18 (22 partidas e um golo). A perda de preponderância explica uma possível cedência aos leões.3 vezes internacional por Portugal, o luso-francês encara com bons olhos uma mudança para Alvalade, pois só com maior tempo de jogo poderá voltar a fazer parte das escolhas do selecionador Fernando Santos.