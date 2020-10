Pai de Joelson recorda negociações "extremamente difíceis" pela renovação do extremo de 17 anos

O pai e empresário de Joelson, Eusébio Fernandes, recordou as "duras negociações" pela renovação do extremo de 17 anos, assinada em setembro passado, tanto que assume uqe nem Frederico Varandas acreditava num desfecho positivo.





"Foi um processo extremamente difícil e muito complicado, porque houve momentos duros nas negociações para o Joelson permanecer no Sporting. O meu desejo sempre foi que ele permanecesse no clube, mas devido à sua qualidade, teve chamadas de vários clubes europeus", frisou, ao 'O Democrata', revelando uma conversa com o presidente dos leões."Na reunião que tive com Varandas, explicou-me que quando foi a Inglaterra em 2019-2020 para fechar a transferência de Rui Patrício para o Wolverhampton, foi confrontado com o interesse do clube inglês pelo Joelson e transmitiu-lhes que não tinha intenção de o vender. Neste sentido o Sporting não acreditava que o jogador permaneceria na equipa por causa do assédio de que foi alvo", acrescentou.Ainda quanto ao passado, numa altura em que Joelson não tinha ainda contrato profissional com os leões, Eusébio Fernandes recorda as "ofertas tentadoras" de clubes como o Man. City, Liverpool, PSG ou Ajax, mas frisa a "gratidão" ao Sporting. "Na vida o dinheiro não é tudo, porque devemos ter a consciência e noção que existe uma palavra que se chama gratidão. Por isso, estamos gratos ao Sporting pelo que deu ao Joelson", rematou.