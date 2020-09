Pai de Labyad recorre e continua a reclamar 691 mil euros ao Sporting

O pai de Zakarya Labyad, internacional marroquino que representou o Sporting entre 2012 e 2016, continua a reclamar uma indemnização de 691,4 mil euros e, nesse sentido, recorreu para o Tribunal da Relação da decisão da 1ª Instância que deu razão à SAD verde e branca.





Mohamed Labyad, que chegou a assinar contrato como olheiro, pretende desta forma receber verbas relacionadas com a transferência do atacante, de 27 anos, do PSV para Alvalade, que supostamente teria acontecido a custo zero, mas que, como revelam os relatórios e contas divulgados após a sua chegada, terá tido “custos inerentes” de 3,5 milhões de euros.