Pai de Lyanco assume: «Interesse em jogar no Sporting é grande»

Marcelo Vojnovic, pai e um dos representantes de Lyanco, confirma que o central do Torino está disponível para rumar a Alvalade, logo que exista um entendimento entre os clubes. O internacional sub-23 pelo Brasil já foi alvo de uma proposta dos leões, de 6 milhões por 60 por cento do seu passe, mas os italianos rejeitaram a oferta.

“O interesse do Lyanco em jogar pelo Sporting é muito grande, pois entende que é um clube muito grande, um clube gigante”, refere Marcelo Vojnovic, em declarações à Antena 1, esclarecendo: “O acordo que falta é entre os clubes. Se os clubes se acertarem, provavelmente o OK do Lyanco será garantido.”

O empresário revela a existência de “mais três clubes” interessados na contratação do central e que estes, inclusive, “estão em negociações com o Torino”, pelo que o momento é de expectativa. “Aguardamos para ver quais vão ser os próximos passos nos próximos dias. O Torino está na pré-temporada e, possivelmente, só na próxima semana é que teremos alguma novidade”, admite, insistindo que, em momento algum o central recusou uma proposta oriunda de Alvalade, até porque “ele está disposto a ir para o Sporting, se assim for fechado o negócio”.

“A janela do mercado encerra em outubro e nós estamos a aguardar para ver se há um acordo entre os clubes”, reforça, dando a entender que a saída do jogador do Torino vai mesmo acontecer.