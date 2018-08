'Pai' do futebol nos EUA na lista de Dias Ferreira

Francisco Marcos Francisco Marcos

A candidatura de Dias Ferreira anunciou esta terça-feira que Francisco Marcos, considerado o 'pai' do futebol nos Estados Unidos da América, será Conselheiro-Executivo do presidente do Conselho Diretivo, membro da Comissão Executiva e membro do novo Conselho Estratégico do Sporting caso o advogado seja eleito nas eleições de 8 de setembro.Francisco Marcos trabalha na dinamização e divulgação do futebol nos EUA desde os anos 70, passou pela vice-presidência de três equipas norte-americanas e canadianas – Tampa Bay Rowdies, Dallas Tornado e Calgary Boomers – e foi nomeado posteriormente como Diretor da US Soccer Federation, função que desempenhou durante 16 anos.Segundo a lista de Dias Ferreira, atualmente é presidente da Soccer Management International, empresa especializada na criação de parcerias entre instituições portuguesas e norte-americanas no mundo do futebol e na organização de digressões de equipas norte-americanas na Europa, com especial destaque para Portugal.