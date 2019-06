Pais dos jogadores sub-12 do Sporting ameaçados de morte em Espanha

Vários progenitores dos jogadores da equipa de Sub-12 do Sporting que marcou presença no torneio Costa de La Luz Cup, evento disputado durante o fim de semana em Punta Umbria, província espanhola de Huelva, foram ameaçados de morte e tiveram de ser evacuados do recinto por razões de segurança.A confusão instalou-se durante a meia-final do troféu que o Sporting disputou às 16h30 de domingo, frente ao Málaga, supostamente após um dos miúdos dos leões ter sido agredido com uma cotovelada num lance acabou por não ser devidamente sancionado.Inconformado, o pai da criança portuguesa dirigiu-se ao árbitro, uma mulher, para explicar o sucedido. Quando regressou à bancada foi confrontado com protestos dos pais dos jogadores espanhóis do Málaga. Momento de apreensão que só não chegou a vias de facto pela rápida intervenção da equipa de segurança do evento."Vos matamos", descreveram alguns pais portugueses quando os espanhóis puxaram de duas facas e lhes demonstraram via gestual que iam ser degolados.Em virtude da nítida inferioridade numérica dos portugueses e a crescente agressividade dos espanhóis, até pelos problemas que tinham levantado na véspera, a equipa de segurança aconselhou a rápida evacuação do recinto.Escolta policial até à unidade hoteleira e checkout imediato. A logística obrigou a um regresso a Portugal antecipado 24 horas do que o que estava programado, mas a viagem de carro desenrolou-se sem registo de mais incidentes.