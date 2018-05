Continuar a ler

"Havia prometido a mim mesmo manter silêncio mas não é possível. Há 5 anos que venho alertando para o perigo que era eleger Bruno de Carvalho como presidente. Vim alertando para várias atitudes, comportamentos e políticas por ele praticadas, para as consequências dos seus atos, das suas decisões e das suas palavras. Alertei ainda para a necessidade de se fazer uma auditoria forense ao exercício do seu mandato, tendo para isso oferecido custear a mesma. Desde então fui vítima de perseguição e tentativa (falhada) da minha expulsão de sócio. Os discursos inflamados que apenas conduzem ao ódio e à violência, as guerras e insultos a sócios, ex-presidentes, presidentes de outros clubes, presidentes de órgãos sociais da FPF, Liga, árbitros, jornalistas e, mais recentemente e de forma inacreditável, a órgãos de soberania deste país, sempre foram vistos apenas como ‘um discurso muito próprio com o qual não se estava totalmente de acordo.’ Não será aqui que entrarei em detalhes sobre tudo o que venho alertando nestes últimos 5 anos. No entanto, coloca-se uma dúvida que me tem assolado estes dias: FOI PRECISO CHEGARMOS A ESTE PONTO PARA PERCEBEREM?É engraçado ver agora todos aqueles que diziam ser amigos de Bruno de Carvalho, que foram ao seu casamento, que fizeram parte das listas nas últimas eleições, que inclusivamente na AG de Fevereiro andavam ao seu lado, que fizeram parte da comissão de honra de Bruno de Carvalho, agora estarem todos contra ele. Aqui se inclui quem foi a um almoço de opositores a Bruno de Carvalho para sair de seguida dali para o casamento do ainda presidente. Podem vir agora com discursos de alarme, com retiradas de apoio, com desculpas para o facto de alguma vez terem estado do seu lado, de terem estado nas listas ou na Comissão de Honra. Neste momento, o que estão a fazer nada mais é do que fugir que nem ratos de um navio. Não se esqueçam que TODOS vocês estão e estarão sempre ligados a estes 5 anos de Bruno de Carvalho. Fazem parte do problema e não da solução. O Sporting Clube de Portugal não precisa de vocês, pelo contrário, se gostam do clube calem-se e afastem-se. A vossa intervenção, na minha perspetiva, apenas serve para dar força a Bruno de Carvalho.Bruno de Carvalho apareceu como a personificação de um desejo dos sportinguistas, uma candidatura contra o passado e contra os chamados ‘croquetes’. Quem se veio a juntar a ele? Exatamente os ‘croquetes’, os quais, agora, lhe tentam ‘puxar o tapete’. Bruno de Carvalho acabou por se rodear de ‘croquetes’, nunca ganhou nada de jeito (com exceção de uma Taça de Portugal), tem um palmarés de vitórias abaixo de todos os presidentes que ele critica e um registo de derrotas muito superior: 5 anos de jejum! Nos 15 sem ganhar, 5 são dele e os restantes 10 são a dividir por 6 presidentes. No entanto, dois deles foram campeões nacionais.O Sporting precisa de um presidente sério, que não precise de dinheiro, de emprego, ou sequer de projecção. O Sporting precisa de alguém que possa servir o clube. O Sporting precisa de alguém que não tenha passado ligado ao clube. O Sporting precisa de alguém que não tenha passado ligado à política. O Sporting precisa de alguém que seja respeitado pela banca e não seja manipulado por ela. O Sporting precisa de alguém com provas dadas no mundo empresarial.Sim, existe alguém que preenche todos estes requisitos. Existe alguém que pode trazer de volta os valores e a identidade do Sporting Clube de Portugal. Existe alguém que pode trazer a pacificação necessária ao Sporting.Bruno de Carvalho destruiu a identidade e os valores do Sporting com a conivência de todos os que contribuíram para que ele ainda esteja com presidente. Está na hora de trazermos o nosso Sporting de volta. Não podemos permitir que as crianças que são o futuro do nosso clube percam as suas referências desportivas (jogadores). Temos de salvar o futuro do Sporting já! Existem soluções. Vamos deixar os egos de lado e trabalhar na solução?Viva o Sporting Clube de Portugal!João Pedro Paiva dos Santos"