Palhinha agradece apoio e festeja "enorme vitória" frente ao Benfica

Palhinha foi opção de ‘última hora’ para Rúben Amorim no dérbi, dado que o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) deu razão ao Sporting e assim suspendeu o castigo de um jogo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD), após o 5º amarelo que o médio viu diante no Bessa. O médio entrou aos 61 minutos para o lugar de João Mário e no final festejou efusivamente a vitória por 1-0. Já depois deixou uma mensagem nas redes sociais.





"Vamoooos Sporting! Enorme vitória em nossa casa. Obrigado a todos pelo enorme apoio que nos fizeram chegar desde o primeiro minuto", escreveu.Rúben Amorim, no final do encontro, não deixou de comentar a situação vivida por Palhinha, que foi integrado no estágio durante a tarde e acabou por ser utilizado diante do Benfica.Naturalmente satisfeito pela vitória no dérbi, o treinador nem deu muita importância a todo o episódio, garantindo que reagiu a tudo com "normalidade". "No fundo preparámos o jogo de uma maneira e começámos com esse onze. O Palhinha estando apto nós tínhamos espaço no banco devido a certas circunstâncias. É sempre um jogador importante para nós, como são todos. Ajudou muito na vitória", assumiu o responsável técnico que fez questão de elogiar Matheus Nunes.Recorde-se que na antevisão do encontro, o antigo internacional português havia reconhecido que preparou o jogo sem o seu camisola 6. "Para mim é um dado adquirido que o ‘Palha’ não vai jogar. Nunca tive muitas esperanças", afirmou então aos jornalistas.