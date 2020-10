Palhinha aplaude adeptos

Na reação à vitória sobre o Santa Clara, antes do regresso a Lisboa, os jogadores do Sporting recorreram às redes sociais para salientar a importância do resultado, mas não só. “ Excelente vitória num campo difícil! Sendo em nossa casa ou não, como é bom jogar com adeptos”, enalteceu João Palhinha, que repetiu a titularidade no meio-campo, depois da estreia no clássico.

Palhinha reeditou a dupla com Matheus Nunes, que aplaudiu o coletivo. “Vitória muito importante equipa! Trabalhar para continuar a melhorar e vencer o próximo jogo”, escreveu o brasileiro, que haveria de ser substituído por João Mário, aos 65’.

“Grande vitória malta! Campo difícil e mais um desafio superado na nossa caminhada!”, partilhou o internacional português. Porro destacou a exibição. “Voltamos a casa com os 3 pontos depois de um grande jogo de toda a equipa”, elogiou o espanhol.