Palhinha: «Continuamos invictos e é assim que queremos continuar»

João Palhinha sublinhou o facto de o Sporting sair do Estádio do Dragão sem qualquer derrota até ao momento no campeonato, sem esquecer, primeiro, de deixar uma palavra à família de Alfredo Quintana, guarda-redes de andebol do FC Porto que faleceu na sexta-feira.





"Dar uma palavra à família do Quintana. As minhas sentidas condolências. Foi um grande jogo apesar de não haver golos. Na segunda parte podíamos ter feito golos, estivemos por cima. A primeira parte foi mais equilibrada. Era um jogo mais emotivo se tivesse golos", começou por dizer o médio defensivo."Acaba por ser um ponto. Viemos com o pensamento de ganhar. Queremos ganhar todos os jogos até ao fim do campeonato para conquistarmos o nosso objetivo. Temos de continuar assim a equipa está de parabéns por todo o esforço e por esta união. Continuamos invictos. É assim que queremos continuar daqui para a frente.""Acho que a equipa tem andado a crescer, desde os mais jovens até aos que têm mais maturidade, mais experiência. Aprendem todos os dias. Há sempre coisas a melhorar independentemente da idade de cada um. A equipa tem vindo a crescer a olhos vistos desde o início da temporada.""Faço o meu trabalho todos os dias. Estou preocupado em evoluir cada vez mais. Tenho muitos objetivos para alcançar. O mister Rúben tem-me ajudado muito no crescimento e a é ele que tenho de estar agradecido por toda a atenção e oportunidades que me tem dado", concluiu.