Palhinha deixa mensagem sobre o Sporting e Francisco Geraldes atento ao pormenor... que falta

À semelhança do que muitos jogadores do Sporting têm feito ao longo do dia de hoje, Palhinha também recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem em jeito de balanço sobre a época do Sporting.





Mas no texto o médio leonino escreveu um 'à' em vez de 'há' e Francisco Geraldes, o ex-jogador do Sporting agora no Rio Ave, que escreveu um livro, não deixou escapar o 'lapso'. "Para ser tudo perfeito só falta o 'há'. Muito orgulho em ti.""Esta será sempre uma época inesquecível e memorável para todos nós! Foi, é e sempre será um orgulho representar este clube ainda para mais com a família que construímos esta época, um grupo incrível com excelentes jogadores, com uma excelente equipa técnica mas acima de tudo com grandes seres humanos foi o segredo para atingirmos grandes feitos, onde a união esteve sempre presente! Primeiro a conquista da Taça da Liga e de seguida o tão desejado campeonato Nacional que já nos andava a escapar 'à' uns largos anos. Queria agradecer a todos os que acreditaram e puxaram sempre por nós desde o início! Uma palavra ainda ao meu grande colega João Pereira pela enorme e bonita carreira que fez, e dizer que foi um prazer partilhar o balneário contigo maninho, desejo-te todo o sucesso", escreveu Palhinha no Instagram.