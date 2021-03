Palhinha e a chamada à Seleção: «Representar o meu país ainda me irá dar mais força e motivação»

João Palhinha já reagiu à chamada à Seleção Nacional. O médio do Sporting diz estar a cumprir um sonho de criança.



"A felicidade e o orgulho que sinto neste momento é algo inexplicável, mais do que um objetivo alcançado é um sonho de criança realizado!Representar o meu país e estar presente num lote de campeões europeus é algo que ainda me irá dar mais força e motivação para continuar a dar tudo dia para dia tal como sempre o fiz na minha vida! Queria dar um agradecimento especial à minha Família que sempre me apoiou incondicionalmente em todos os momentos e também a todos os meus amigos, colegas de profissão, treinadores, presidentes, médicos, fisioterapeutas, roupeiros entre muitos outros que acompanharam o meu crescimento. Acredito que juntos fizemos com que este sonho se tornasse realidade! Obrigado", escreveu nas redes sociais.





