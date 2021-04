Palhinha e os troféus: «Estou a guardar espaço numa estante lá em casa para o tão desejado...»

O Sporting lidera de forma destacada o campeonato e Palhinha justifica a boa época dos leões com a união que reina entre todos os jogadores. De tal forma que, por entre palavras, acredita que o tão "desejado" título nacional pode estar mais perto do que nunca.





"Tenho um espacinho em minha casa onde coleciono camisolas e guardo troféus. De camisolas tenho as do Busquets, do Griezmann, do William, do Gelson, do Rui Patrício, a do Uruguai do Coates ou a da Holanda do Bas Dost. Por norma troco com quem já joguei. De troféus de homem do jogo, desta época, acho que tenho 5 do Sporting e 3 da Sport TV. E estou a guardar um espaço para meter o tão desejado...", confessou o médio, convidado no 'ADN de Leão', gravado antes da paragem para os compromissos internacionais.A esse propósito, o camisola 6 diz-se satisfeito por estar entre o lote de capitães do clube: "Primeiro é o Sebá (Coates), depois o Neto e o 3º sou eu. Ainda não fui capitão num jogo, o Sebá joga sempre (risos) E bem! Usar a braçadeira é uma grande responsabilidade, ainda para mais eu sendo da formação. É marcante na minha vida e traz responsabilidade".Quanto ao grupo, o internacional português fez duas partidas a Tabata e Nuno Santos, que acredita serem "brincadeiras que são um bom sinal". "É sinal que nos damos bem. E nota-se dentro de campo. Para além da malta já se conhecer bem, os mais jovens são todos miúdos humildes, profissionais, que dão tudo nos treinos. Não são aqueles típicos miúdos que chegam à equipa principal e andam de nariz empinado. O que noto aqui é que não há grupos, o que até é normal em alguns balneários. E isso reflete-se em campo", frisou, tendo ainda exibido montagens de alguns companheiros de equipa feitas por... Daniel Bragança: "Eu mando-lhe a fotografia e ele tem um programa no telemóvel que faz estas montagens. São tesourinhos. Do míster? Isso não há!".