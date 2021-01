Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Palhinha é pêndulo leonino: «Todas as equipas fortes do 'big-5' têm um médio como ele» André Borges, analista de Record, aborda as soluções que Rúben Amorim poderá apresentar no dérbi