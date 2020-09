Palhinha: «É sempre um prazer representar um clube como o Sporting»

Palhinha somou esta sexta-feira os primeiros minutos com a camisola do Sporting nesta pré-temporada. O médio leonino, que foi recentemente reintegrado no plantel da equipa, entrou em campo no decorrer do encontro particular diante dos espanhóis do Valladolid - partida que terminou com um triunfo do Sporting por 2-1, com golos de Feddal e Jovane Cabral.





No final do encontro, o médio dos leões destacou o trabalho da equipa, a evolução que tem tido durante esta pré-temporada, aproveitando para não esconder a proximidade que tem com clube, apesar de ter emblemas interessados na aquisição do seu passe.

"É sempre bom estar aqui. Destacar o trabalho da equipa, o mais importante nesta fase é ganhar ritmo para que quando se comece a sério termos o ritmo e competitividade necessária. Queremos sempre ganhar, é o espírito de equipa grande. Temos feito uma boa pré-temporada. Já represento o Sporting há muitos anos e é sempre um prazer representar este clube e jogar aqui", disse, em declarações exclusivas à Sporting TV.