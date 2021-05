Palhinha fala do balneário do Sporting: o pior feitio, o mais vaidoso e quem ouve mais de Amorim

João Palhinha esteve esta segunda-feira presente no programa 'Futebol Total', do Canal 11, onde passou em revista alguns dos momentos-chave da temporada que terminou com a conquista do título nacional do Sporting.





Em jeito de despedida, o médio-defensivo dos leões e internacional português respondeu a uma série de perguntas rápidas sobre o balneário sportinguista. Nuno Santos foi o principal 'visado', com Daniel Bragança, Jovane Cabral e Eduardo Quaresma também metidos 'ao barulho'."É tão fácil responder.... é o Nuno Santos. Não conheço o Maniche pessoalmente, mas como o Nuno Santos é muito difícil. Gosto dele bastante, mas tem um feitio... não o ouviram com o apanha-bolas do Sp. Braga?""É capaz de ser o Nuno, também. Um dia tinha feito a barba e pedi-lhe um creme para a cara e ele: 'Tenho aqui um creme top, mano'. Eu até me revi na história do Cândido. Era muito caro e tal... e depois só me deu um bocadinho que só chegou para o nariz. É impressionante. Tem um creme para cada parte do corpo!""Agora tenho que dizer outro. Talvez o Daniel Bragança, mais pelo cabelo. Demora muito tempo a arranjar o cabelo.""O Jovane. Está sempre a meter músicas fraquinhas.""Posso dizer três ou quatro? O Max, o Daniel Bragança, Tabata, Neto, o Pote... Este grupo de trabalho que eu apanhei, não falo isto pelas conquistas, foi o melhor. Toda a gente se sentia bem com toda a gente, mesmo nos almoços de equipa, e isso acabou por se refletir.""[Risos] Talvez o Quaresma, é o mais miúdo e tal...", terminou.