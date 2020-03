Palhinha lidera lote de regressados

Com Gonzalo Plata certo no primeiro plantel com chancela de Rúben Amorim, existem outros jogadores com ligação ao Sporting que podem receber bilhete ‘só’ de volta para Alvalade. Neste lote encontram-se João Palhinha, atualmente cedido ao Sp. Braga; Daniel Bragança, emprestado ao Estoril; Ivanildo Fernandes, que representa o Rizespor; e Leonardo Ruiz, que tem sobressaído no Varzim.

Os quatro têm sido acompanhados com especial atenção pelos responsáveis do departamento de observações, e as suas exibições – especialmente as dos dois primeiros – deixam-nos próximo de conseguirem uma vaga no plantel 2020/21. Claro está que Palhinha, por já ter trabalhado durante dois meses sob o comando de Rúben Amorim, parte com uma vantagem teórica para a corrida rumo à integração no grupo de trabalho.