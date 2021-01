Palhinha: «Quero conquistar mais títulos no Sporting»

Um ano após conquistar a Allianz Cup com a camisola do Sp. Braga, João Palhinha repetiu o feito ao serviço do Sporting e no final do encontro em Leiria admitiu que "é sempre especial".





"Foi mais um objetivo alcançado, é sempre importante conquistar títulos e este é a demonstração do trabalho que temos vindo a fazer. Estou muito contente e espero conquistar mais como jogador do Sporting. Esta medalha vai para a prateleira lá de casa", afirmou o médio do Sporting, em declarações à Sport TV.João Palhinha que, no início da época, chegou a estar com um pé fora do Sporting. "Não esperava conquistar tudo isto. Muitas coisas aconteceram mas o mais importante é que fiquei, estou a demonstrar o meu valor e a melhorar de dia para dia. Quero conquistar mais títulos no Sporting", assinalou.Questionado sobre se a próxima meta é o título de campeão nacional, Palhinha lembrou que há ainda um longo caminho a percorrer. "Ainda é muito cedo para falar do titulo. Temos capacidade para lutar pelas competições em que ainda estamos. Temos de continuar a fazer o nosso trabalho como temos vindo a fazer", concluiu.