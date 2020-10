Palhinha: «Quero mostrar aos sportinguistas o que realmente valho»

João Palhinha colocou o preto no branco para renovar até 2025 com o Sporting e, após a assinatura do acordo, o médio-defensivo confessou-se "muito motivado" para a "nova oportunidade" que vai esta época viver em Alvalade.





"Estou muito feliz por assinar mais uma renovação com um dos clubes que me formou e teve um papel muito importante no meu crescimento. Quero deixar uma imagem diferente da que deixei no passado. É isso que quero mostrar aos sportinguistas e a toda a gente: o que realmente valho. Sei que as pessoas neste clube acreditam em mim", frisou o jogador de 25 anos, aos meios de comunicação do clube, abordando a indefinição que o rodeou no passado mercado de transferências."Se já tivesse saído do Sporting, como tanto se especula neste momento, iria partir talvez de uma forma que não era condizente com todo o trajecto que fiz neste clube, principalmente na formação e na equipa B. Sair da equipa A com aquele sentimento de não ter demonstrado o meu valor e o meu potencial deixaria sempre um sabor amargo. Encaro esta nova oportunidade com a máxima motivação e quero ajudar o Clube a conquistar os seus objetivos", sublinhou.De olhos postos no futuro, Palhinha acredita que o Sporting pode ser "uma surpresa": "Estamos todos confiantes para o que aí vem, sabemos que o grupo tem qualidade, é jovem e tem muito potencial. Temos um excelente plantel, acredito que podemos surpreender ao longo desta época, temos todas as condições para isso. Podemos prometer muito trabalho, esforço e dedicação. Quanto ao resto, as coisas vão acontecendo naturalmente como aconteceram até aqui. O importante agora é trabalharmos como temos vindo a trabalhar, evoluir nos aspectos que temos de evoluir e, como disse, temos todas as condições para ser uma surpresa esta época".Tendo esse intuito em mente, o internacional sub-20 por Portugal confessa ter muita "empatia" com Rúben Amorim, com quem trabalhara no Sp. Braga. "É um treinador que sabe as qualidades que tenho. Pessoalmente, gosto muito do míster. Por isso é que eu digo que tenho todas as condições para demonstrar o meu valor e a equipa também. Todos juntos vamos chegar a bom porto", rematou.