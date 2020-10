Palhinha recebeu prémio: «Acreditar sempre até ao apito final»

Renovação, estreia em 2020/21 e prémio de melhor em campo no clássico. Palhinha colocou a cereja em cima do bolo numa semana inesquecível com uma exibição na receção ao FC Porto, tendo recebido a preferência dos adeptos na eleição do ‘MVP’ da partida.





O médio recebeu a distinção no treino de ontem, isto já após ter prometido, nas redes sociais, que irá “continuar a melhorar a cada dia”. “Acreditar sempre até ao apito final! Excelente atitude num resultado que ambicionávamos mais”, completou.

No jogo de anteontem, Palhinha ganhou 80% dos ‘tackles’ que disputou e assinou, ainda, seis recuperações de bola - uma delas culminou no golo de Vietto, já aos 87 minutos.