Palhinha: «Ser capitão não é para qualquer um»

RECORD - Vê-se com o perfil para um dia envergar a braçadeira de capitão do Sporting?

P – Se o for, é com grande orgulho e extrema motivação, dados os anos da formação que conto. Tenho contrato com o Sporting há muitos anos. Não é para qualquer um ser capitão do Sporting, é uma grande responsabilidade. Se acontecesse era mais um momento de felicidade que teria na minha carreira.

R - Há estilos e estilos: Bruno Fernandes era mais exuberante; Coates mais calmo.

P - Varia de jogador para jogador. Temos tido sempre bons capitães.