Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Palhinha solta as feras: Pote, Nuno Santos e Jovane no ataque do Sporting Amorim deve juntar Matheus Nunes ao camisola 6 no meio-campo. João Mário está convocado mas não será titular





• Foto: Paulo Calado