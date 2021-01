Palhinha suspenso por um jogo: análise de imagens já não é determinante

O Conselho de Disciplina confirmou suspensão e Palhinha por um jogo e o recurso do Sporting já seguiu. ‘Mea culpa’ do árbitro choca com a jurisprudência adotada pelo órgão federativo desde que Cláudia Santos assumiu a presidência





Três minutos depois de entrar, Palhinha viu o amarelo que o tira do dérbi e ficou incrédulo Três minutos depois de entrar, Palhinha viu o amarelo que o tira do dérbi e ficou incrédulo

O posicionamento do CD da FPF, relativamente aos pedidos de despenalização, alterou-se sob a liderança de Cláudia Santos. A análise posterior das imagens já não é determinante, e, pelo contrário, tem maior peso a decisão que o árbitro tomou em campo e o que escreveu no relatório.É respeitado o princípio da autoridade do árbitro, com base naquilo a que os ingleses chamam ‘field of play doctrine’ – a doutrina do campo de jogo – e que, no fundo, justifica a incapacidade do órgão disciplinar para mudar a decisão inicial do juiz. Por outras palavras, mesmo que Veríssimo jure que se enganou, o CD deve decidir manter o castigo.