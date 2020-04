Palhinha tem novo agente

João Palhinha passou a ser agenciado pela Traquifoot e deixou a Stellar Group, que o acompanhava desde 2017. Tanto o médio-defensivo do Sporting, que está emprestado ao Sp. Braga até final da temporada, como a própria empresa de representação de jogadores, partilharam a novidade nas redes sociais, através de uma fotografia onde se vê o jogador ao lado dos novos empresários, Pedro Traquino e Luís Neves. Além de Palhinha, a Traquifoot detém nos seus quadros Diogo Brás (Sporting) ou Rafael Brito (Benfica).

Futuro indefinido

Como Record avançou, o Sporting conta com Palhinha na próxima época, porém o médio vê com bons olhos a mudança para um campeonato de maior expressão. Desta forma, o seu futuro está indefinido, no qual pode ter palavra a dizer Rúben Amorim, que o orientou em Braga.