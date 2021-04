Palhinha viu novo amarelo

Frente ao Famalicão, Palhinha voltou a ver um amarelo, mais de dois meses depois da última admoestação, diante do Boavista, que despoletou o imbróglio com o Conselho de Disciplina da FPF. Na altura, o médio foi castigado por um jogo, mas após recurso viu o Tribunal Central Administrativo Sul suspender a decisão e, depois, o Tribunal Arbitral do Desporto também lhe deu razão, anulando-lhe o referido castigo. Por conseguinte, o cartão que ontem Palhinha viu será o 6º e, logo, o primeiro amarelo de uma nova série. Recorde-se que a FPF recorreu da decisão, pelo que o caso pode acabar no Supremo Tribunal de Justiça.

De resto, na 2ª parte houve outros dois jogadores dos leões admoestados com amarelos: Antunes (50’), que viu o cartão a partir do banco, e Porro (56’).