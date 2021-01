Palhinha viveu um jogo especial

Como é habitual no futebol moderno, logo após o final do encontro os jogadores do Sporting demonstraram o seu contentamento com mais uma vitória. Sporar, avançado esloveno, foi um deles, escrevendo simplesmente: “Grande vitória, equipa!” Também Tiago Tomás, jovem avançado dos leões, exaltou com o resultado positivo, no primeiro jogo de 2021: “Começar o ano da melhor maneira.”

João Palhinha, médio, fez questão de relembrar a sua passagem pelo Sp. Braga: “Jogo bastante especial para mim, contra um clube que teve um processo muito importante no meu crescimento! Vamos Sporting!”