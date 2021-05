«Parabéns ao meu Sporting»: Adrien Silva e Slimani felicitam clube pelo 19.º título de campeão

Os antigos jogadores do Sporting Islam Slimani e Adrien Silva felicitaram esta terça-feira o clube leonino pelo 19.º título de campeão português de futebol, com mensagens nas redes sociais.

"Muitos parabéns Sporting Clube de Portugal", escreveu o avançado argelino dos franceses do Lyon, que vestiu a camisola verde e branca entre 2013/14 e o início da temporada de 2016/17, quando foi transferido para os ingleses do Leicester, na sua página no Twitter.

Já o antigo capitão dos leões Adrien Silva recorreu ao Instagram para elogiar o grupo comandado pelo treinador Rúben Amorim.

"Parabéns ao meu Sporting pela conquista do título de campeão nacional! Um triunfo mais do que justo por parte de uma equipa que nos deixou a todos orgulhosos. Este grupo provou que, com esforço, dedicação e devoção é possível atingir a glória", vincou o médio internacional português, que alinha nos italianos da Sampdoria.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da Primeira Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os leões somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.