Parceria do Sporting com a Amazon já dá frutos

A parceria do Sporting com a gigante comercial Amazon está em vigor há poucas horas, mas os resultados já se fazem notar. Quinta-feira, em apenas duas horas, foram feitas 300 encomendas por esta via, e os Estados Unidos a ficaram com a grande fatia do mercado. Dada a grande afluência de público à Loja Verde nos últimos dias, a direção leonina decidiu comercializar a linha Sporting Campeão pela maior loja online a nível mundial.