Parecia destinado: a imagem de João Mário e Dário Essugo que faz furor nas redes

Até João Mário partilhou a imagem que faz furor nas redes sociais. Há uns anos, quando Dário Essugo era uma criança, tirou uma foto com o internacional português; este sábado, o jovem de 16 anos tornou-se no mais jovem de sempre a jogar pelo Sporting e na Liga, após entrar para o lugar de... João Mário, na partida com o V. Guimarães (1-0).





"Segue os teus sonhos, parabéns menino", escreveu João Mário no Instagram. Recorde-se que Essugo entrou nos minutos finais e, após o fim da partida, não aguentou as lágrimas.