Pasinato fora dos planos do Sporting

Record sabe que Pasinato não está nos planos do Sporting. Segundo o nosso jornal apurou, os leões não estão no mercado pelo guarda-redes brasileiro do Moreirense, de 27 anos.





O lugar na baliza dos leões tem sido tema nos últimos dias. Silas quer ter dois guarda-redes totalmente capazes de jogar a qualquer altura e, neste momento, é Luís Maximiano quem está em vantagem sobre Renan e é o dono da baliza. Apesar de o técnico dos leões já ter dito que nenhum dos guardiões é "intocável", Max conquistou o treinador e convenceu-o a entregar a tremenda responsabilidade de defender a baliza leonina ao jovem de apenas 20 anos, segundo informações recolhidas por