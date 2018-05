Matheus nasceu em Belo Horizonte, no Brasil, e mudou-se para Portugal com apenas 13 anos, na companhia do pai, Alexandre, e dos quatro irmãos. No nosso país, começou por dar os primeiros toques no Trafaria, mas não demorou até captar a atenção do Sporting, onde está desde 2011. Desde então já completou os anos necessários de residência fixa no país para que possa requerer o passaporte português, desejo que, ao que Record apurou, se vai concretizar em breve. Será esse também o passo decisivo para chegar mais perto de outro grande objetivo seu: ser internacional por Portugal, país onde está perfeitamente adaptado e que lhe abriu as portas para o futebol.