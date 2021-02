Paulinho a caminho do Sporting e Borja e Sporar rumo a Braga: negócio acelera

Paulinho continua a ser a prioridade do Sporting para o reforço do ataque. Nesse sentido, as negociações com o Sp. Braga com vista à contratação do avançado de 28 anos prosseguem a bom ritmo. Nesta altura falta acertar detalhes para o negócio ser fechado. O avançado arsenalista já estará em Lisboa e deverá assinar por cinco anos e meio.





Paulinho vai reforçar o Sporting e Borja e Sporar rumam aos arsenalistas. O primeiro a título definitivo e segundo por empréstimo.Recorde-se que Rúben Amorim, apesar dos vários reforços que já recebeu esta temporada e aos quais deu aval, só pediu especificamente um ponta-de-lança aos responsáveis leoninos : Paulinho, do Sp. Braga.