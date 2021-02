Paulinho com lesão no tendão da coxa esquerda

O Sporting voltou aos treinos na manhã deste domingo com destaque para a ausência de Paulinho. O avançado tem uma lesão no tendão da coxa esquerda, motivo que o levou a falhar o jogo com o Portimonense (triunfo por 2-0).





Os titulares do encontro com os algarvios fizeram apenas trabalho de recuperação, ao invés dos restantes e de Antonio Adán que treinaram no relvado.Segunda-feira, o plantel leonino goza folga. Terça-feira começa a preparação para deslocação ao Estádio do Dragão, marcada para o próximo sábado.