Paulinho é a grande dúvida para o jogo com o Tondela

A grande dúvida para o jogo com o Tondela passa por saber se Paulinho poderá regressar à competição. O internacional português sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda na véspera da receção ao Portimonense e, desde então, falhou ainda a deslocação ao Estádio do Dragão e a partida com o Santa Clara, na sexta-feira.

O ponta-de-lança, de 28 anos, tal como Porro, está a sentir na pele as exigências de uma época muito desgastante, com 27 jogos oficias e, ao serviço do Sp. Braga, já sofreu uma lesão muscular que o obrigou a parar cerca de duas semanas.

O objetivo dos responsáveis leoninos é assegurar a total recuperação do atleta e, caso subsistam algumas dúvidas sobre a sua condição física na véspera do encontro, é certo que não será convocado. Até ao final da semana, o atacante será reavaliado diariamente.