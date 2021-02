Paulinho é baixa no Dragão: «Vamos recuperá-lo bem»

O Sporting vai ao Dragão quase na máxima força. Paulinho é a única baixa como confirmou Rúben Amorim na conferência de imprensa.





"Paulinho é o único indisponível. Vamos recuperar bem porque teve um fase em que se lesionou no Sp. Braga, mudou de casa. Vamos recuperá-lo bem. É um jogador para cinco anos, quando estiver bem voltará à equipa. Quando estamos a ganhar é pouco tempo, quando estamos a perder parece muito... agora se temos 10 pontos de avanço ou não, que podemos fazer? Podemos jogar melhor da última vez.""Muda a forma de jogar, muda as caraterísticas de um jogador. O Paulinho não é tão rápido como o TT, como o Jovane... mas é mais forte a segurar. Portanto, nós vamos fazendo as nossas opções e avaliações, é um jogador mais clássico, de área e é por isso que o contratamos porque é um jogador diferente daqueles que temos."