Paulinho e Matheus Reis apresentados hoje, João Pereira ainda à espera

Paulinho e Matheus Reis vão apresentados esta terça-feira como reforços do Sporting. Já a situação de João Pereira é diferente pelo facto de ainda ontem estar na Turquia. A mulher do jogador publicou mesmo imagens a fazer as malas e despedir-se de amigos.





João Pereira assinou até ao final da época. Neste negócio de ocasião, os leões garantiram uma alternativa a Pedro Porro, e ainda permitem que o internacional português realize uma transição mais suave para a Academia, onde vai começar a treinar na próxima época, nos escalões de formação.Para assegurar a aquisição de Paulinho, de 28 anos, a SAD leonina investiu 16 milhões de euros. Aos 13 milhões de euros foi acrescentado o passe de Borja, que foi avaliado em três milhões de euros, e assinou pelos guerreiros por quatro anos e meio. O pagamento do mecanismo de solidariedade também ficou a cargo dos leões. Para viabilizar o negócio ainda foi incluído o empréstimo de Sporar até junho.Matheus Reis foi cedido nos primeiros seis meses e, posteriormente assinará por cinco épocas. Esta foi a forma encontrada para desbloquear o negócio. Nas últimas semanas, os dirigentes leoninos estiveram a negociar diversas formas de compensar o Rio Ave. Ivanildo, Gonzalo Plata, Lumor e Luiz Phellype foram nomes apresentados pelo clube vila-condense, mas estas soluções acabaram por cair. Conforme Record noticiou, no passado domingo, o negócio foi abortado, e Rúben Amorim só já contava receber o lateral no verão. Entretanto, ontem, a situação foi contornada com o empréstimo de Camacho que esteve muito perto de ingressar no Besiktas.