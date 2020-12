Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulinho é sonho de Natal do Sporting Rúben Amorim insiste no avançado do Sp. Braga. Negócio é difícil, mas direção estuda soluções





ADVERSÁRIO. Paulinho já foi quebra-cabeças para Coates

• Foto: LuÍS Vieira/MOVEPHOTO