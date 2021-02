Paulinho falha receção ao Portimonense por lesão

Paulinho não é opção para Rúben Amorim na receção do Sporting ao Portimonense, ao que Record apurou devido a lesão, e por esse motivo não integrou a lista de convocados do técnico.





De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o avançado de 28 anos sofreu a lesão esta sexta-feira, na penúltima sessão de trabalho com vista ao duelo com os algarvios.Tendo em conta a ausência do internacional português, Tiago Tomás será a referência ofensiva da equipa.