Paulinho feliz no Sporting: «Já no mercado de verão houve esta possibilidade»

Feliz por finalmente ter assinado contrato com o Sporting, Paulinho confirma, em entrevista ao Jornal Sporting, que "já no mercado de Verão houve esta possibilidade".





"Estou a representar um dos grandes. Sou um jogador formado num clube de freguesia. O primeiro ano de sénior foi nesse clube e fiz a formação toda em campos pelados. Hoje, chegar a um grande é realizar um sonho. Mas é também realizar um objetivo", refere.O avançado mostra-se ambicioso, promete dar o máximo com a camisola leonina e deixa o desejo de sentir o ambiente do Estádio José Alvalade cheio."Claro que tenho muita coisa para fazer, ainda não fiz nada pelo Sporting. Tenho tudo a provar e espero conseguir fazer isso o mais rápido possível", refere.Paulinho está certo que se vai integrar rapidamente: "O facto de estar no meu país, de falar a minha língua, de conhecer os adversários e o treinador vai acabar por diminuir esse tempo de adaptação. Fui recebido de forma magnífica por toda a gente"."Quem me conhece e quem trabalhou comigo, como o míster, sabe que o meu objectivo não são só os golos. Gosto de jogar bem e de estar bem em todos os momentos do jogo. Uma boa segunda metade da época é começar sexta-feira a ganhar e assim sucessivamente", frisa.