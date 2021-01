Paulinho foi ausência notada

Paulinho, técnico de equipamentos do Sporting, foi ausência notada no jogo de ontem. O elemento da comitiva sportinguista costuma ser presença assídua no relvado dos mais variados estádios.





No entanto, na Madeira, Paulinho não subiu antes dos jogadores para o aquecimento, sendo que se adivinhava que alguma coisa se passaria com o técnico de equipamentos dos leões. O motivo para a ausência não foi totalmente explicado, mas fonte do clube acabou por dizer que se pode ter tratado de um problema de saúde. Recorde-se que Paulinho enfrentou a intempérie de sexta-feira em manga curta.