Paulinho ganha embalo

No empate com o Moreirense, Paulinho estreou-se a marcar em jogos oficiais pelo Sporting e, ao mesmo tempo, colocou um ponto final na seca que vivia, uma vez que ainda não tinha apontado qualquer golo neste ano civil - o último datava de 28 de dezembro de 2020, ainda ao serviço do Sp. Braga, na vitória da 14ª jornada da Liga contra o Boavista (4-1).





A juntar a esse facto, o avançado já havia festejado no passado dia 28 de março, no jogo-treino que o Sporting fez, em Alcochete, contra a União de Leiria (1-1).

Assim, o avançado e internacional português, de 28 anos, ganha embalo para a reta final do campeonato e ainda mais moral para a receção de domingo ao Famalicão. “Está um jogador mais maduro e melhor fisicamente. Vai crescer”, prometeu, anteontem, Amorim.