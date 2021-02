Paulinho gerou apreensão em Barcelos

O jogo ainda estava no início e já Paulinho deixava o banco do Sporting em sobressalto. Uma entrada dura de Lucas Mineiro, logo aos 3 minutos, deitou por terra o ponta-de-lança dos leões, com audíveis gritos de dor.





A situação gerou evidente apreensão em Rúben Amorim e restantes elementos do banco do Sporting, que colocaram de imediato Tiago Tomás em exercícios de aquecimento. Contudo, depois de ter sido assistido pela equipa médica, Paulinho lá se levantou e, ainda que meio combalido, continuou em campo.

O camisola 21, de resto, regressou a Barcelos, de onde é natural, e reviu caras conhecidas.