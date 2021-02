Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulinho já ameaça: reforço do Sporting foi titular frente ao Marítimo Avançado estreou-se e até esteve perto do golo. “Feliz pela estreia”, confessou, no final





• Foto: Hélder Santos / ASPress