Paulinho já assinou pelo Sporting

Paulinho já se comprometeu em definitivo com o Sporting, apurou Record. O avançado assinou contrato com os leões por cinco temporadas e meia e o treinador Rúben Amorim tem, finalmente, o único reforço que pediu.





O novo jogador dos leões viajou hoje para Lisboa e realizou testes médicos já com a certeza de que a assinatura do contrato seria uma questão de tempo.No negócio com o Sp. Braga, recorde-se, Borja fez a viagem oposta em definitivo e Sporar jogará pelos minhotos por empréstimo até ao fim da temporada.