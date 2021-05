Paulinho: «O Sporting vai estar sempre à frente de qualquer objetivo pessoal»

Autor do segundo golo do Sporting na vitória sobre o Rio Ave, Paulinho assumiu ter sido uma partida complicada para os leões e admitiu ter sido importante marcar em Vila do Conde.





"Jogo muito difícil contra uma boa equipa apesar da classificação do Rio Ave. Têm jogadores com muita qualidade. É um clube há muitos anos na Primeira Liga. Sabíamos que ia ser dificil. Demos resposta no campo da equipa que somos, do grupo que somos. Estamos todos de parabéns", começou por dizer, à SportTV."O jogo foi aquilo que costuma ser, que é termos oportunidades e não conseguirmos marcar seja por azar ou falta de definição. Podíamos ter marcado mais, tivemos o jogo controlado. Tivemos maturidade em campo, sempre concentrados. Tivemos uma atitude incrível."Sobre a questão individual, o avançado foi claro: "Nós queremos sempre fazer golos. Desde o primeiro momento disse sempre que em primeiro lugar está o Sporting. Houve jogos em que não marquei infelizmente. Quero ajudar o Sporting. O Sporting vai estar sempre à frente de qualquer objetivo pessoal."A fechar, uma palavra pelo apoio que a equipa recebeu no Norte: "Agradecer o apoio que temos recebido todas as semanas, todos os dias. Desde Lisboa até cá acima. É contagiante. Muito obrigado. Pensamos no próximo jogo e vamos trabalhar nesse sentido."