Paulinho revela como fez a pazes com Mourinho depois da camisola de Rui Jorge rasgada

Paulinho é um dos protagonistas que de capa no jornal do Sporting, que esta semana dá voz aos vários técnicos de equipamentos do clube. E o bem conhecido roupeiro da equipa principal recorda o episódio com José Mourinho, que alegadamente terá rasgado a camisola de Rui Jorge.





Tudo aconteceu depois de o treinador ter rumado ao FC Porto, no final de um clássico, em 2003/04. Paulinho queria trocar a camisola de Rui Jorge pela de Vítor Baía, mas Mourinho tê-la-á rasgado. "Falei com o José Mourinho mesmo depois desse episódio. Fizemos as pazes, aquilo foi o calor do jogo. Quando se tem a cabeça quente pode acontecer a qualquer um", justifica Paulinho.Mas Mourinho não esqueceu o sucedido e tratou de se redimir. "Quando fomos a Inglaterra jogar com o Chelsea, ele fez as pazes comigo. Chamou-me ao gabinete dele, ofereceu-me uma camisola assinada por toda a equipa e ficou tudo bem."